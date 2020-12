La statuetta dell'infermiera in dono all'arcivescovo Arnolfo

Nel Presepe 2020 entra anche l’infermiera che combatte il Covid. È la scelta per omaggiare l’impegno di tutti coloro che lavorano nella sanità in quest’anno così difficile. Il personaggio è stato presentato per iniziativa delle associazioni Coldiretti e Confartigianato di concerto con Fondazione Symbola sotto l’egida del Manifesto di Assisi nell’ambito dell’iniziativa “Il futuro del presepe: comunità e nuovi mestieri”, volta a valorizzare la tradizione del presepe.

Giovedì mattina due delegazioni di Confartigianato e Coldiretti, composte dal presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Michele Giovanardi, dal direttore Amleto Impaloni con Luigino Crosta, responsabile della sede di Vercelli, insieme al presidente di Coldiretti Vercelli - Biella Paolo Dellarole e al consigliere ecclesiastico don Gian Mario Isacco hanno consegnato la statuina all’arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.

«Con questa iniziativa si vuole rendere omaggio attraverso l’arte al valore dell’artigianato italiano attraverso una statuina simbolo dell’anno che abbiamo vissuto e la scelta dell’operatore sanitario ben illustra i difficili dodici mesi che ci lasciamo alle spalle», spiegano Michele Giovanardi e Amleto Impaloni, rispettivamente direttore e presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Gli artigiani hanno fatto ogni sforzo per mantenere viva la comunità in questa pandemia e con il loro lavoro hanno garantito prodotti e servizi indispensabili alle persone.

«Per questo - aggiungono - in un anno così difficile, si è voluto mettere al centro del Presepe i valori della solidarietà e della generosità testimoniati da tutti coloro che si battono per salvare la vita delle persone. Le statuine che raffigurano l’operatrice sanitaria, realizzate in esclusiva dalla bottega d’arte presepiale ‘La Scarabattola’ di Napoli ad opera dei Fratelli Scuotto, sono il simbolo di questi valori e della tradizione ed eccellenza manifatturiera dell’artigianato italiano. Confartigianato, tramite le proprie Associazioni territoriali, le dona alle Diocesi italiane in segno di riconoscenza verso tutti gli eroi del nostro tempo che lottano per sconfiggere la pandemia e a testimonianza del coraggio e dell’impegno concreto di oltre 4 milioni di artigiani e piccoli imprenditori per costruire la rinascita del tessuto produttivo del nostro Paese».

«L’iniziativa vuole essere un inno alla vita e un segno di speranza e di ringraziamento per il lavoro e l’abnegazione dimostrata da tutti gli operatori sanitari - ha aggiunto Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella -. Il Presepe è una tradizione italiana e quella che viene rappresentata è la vita di tutti i giorni, dove sono protagonisti anche gli agricoltori e gli allevatori, che anche quest’anno si sono impegnati nella conservazione dei territori e della biodiversità. Anche gli agricoltori, così come i medici e gli infermieri non hanno mai smesso di lavorare in questa difficile pandemia per garantire la salute dei cittadini e l’approvvigionamento alimentare delle famiglie, nonostante i rischi e le difficoltà. Questa vuole essere l’occasione per un tributo e un ricordo».

L’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo ha ricevuto con piacere il dono e ha ricordato il valore del lavoro, soprattutto quello artigiano e agricolo, ricordando anche la figura di San Giuseppe.