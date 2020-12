Corsaro ai vercellesi: «Grazie per la responsabilità con cui avete affrontato questi mesi» - video

«Veniamo da mesi difficili, da momenti che hanno chiesto grandi sforzi a ciascuno di noi. Ma i cittadini hanno capito e c’è stata una grande collaborazione da parte di tutti: i miei auguri di Natale partono da un ringraziamento a tutti i vercellesi per il senso di responsabilità che hanno mostrato in questo periodo». Il sindaco, Andrea Corsaro, affida a un breve video il suo messaggio di auguri rivolto ai concittadini.

Un grazie che, partendo dagli operatori della sanità, comprende tutti: da chi si è impegnato a rispettare le norme anti contagio a chi ha dato tutto per resistere in un anno durissimo per molte attività imprenditoriali e commerciali.

«Dobbiamo andare avanti con grande responsabilità nel rispetto delle norme per poter tornare presto alla normalità e guardare al futuro con rinnovato ottimismo», commenta il sindaco augurando un Natale il più possibile sereno e un 2021 in cui si possa tornare a progettare il futuro con maggiore ottimismo.