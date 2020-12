Borgo d'Ale: Natale in isolamento per il sindaco

Natale in quarantena per il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno che ha ricevuto in giornata l'esito positivo del tampone al quale si era sottoposto dopo alcuni giorni di auto-isolamento precauzionale.

«Sono anch'io positivo - comunica Andorno in un post - Tuttavia sto bene e fino a ora non ho avuto problemi; spero di proseguire così. Continuerò a portare avanti il mio compito da casa, avvalendomi dei bravissimi amministratori collaboratori; la macchina comunale non si ferma, pur rallentando in questo periodo festivo, abbiamo tante cose da portare avanti».

Andorno, subito raggiunto da moltissimi auguri e messaggi di incoraggiamento da parte dei concittadini, è anche l'attivissimo vice presidente della Provincia, con delega alla Viabilità: in questi mesi, e soprattutto nel post alluvione, si è molto speso per seguire gli interventi di ripristino che hanno interessato vercellese e Valsesia.

E' invece tornato a casa, dopo diversi giorni di ricovero ospedaliero, l'assessore comunale vercellese Maurizio Tascini. Anche lui era stato colpito dal virus con sintomatologia molto seria. «Quando vieni a sapere che un tuo amico è tornato a casa dopo il ricovero per Covid non può che essere la notizia più bella della giornata. Buon recupero e buona ripresa al nostro assessore comunale Maurizio Tascini e un grazie al nostro ospedale Sant'Andrea e ai suoi operatori sanitari che in questi mesi hanno fatto il massimo per tutti», ha scritto il consigliere comunale Alessandro Stecco, dando il bentornato a casa al collega amministratore comunale.