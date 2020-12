Trino, riaperto al traffico il ponte sul Po

«Un segnale d’ottimismo per il futuro - commenta il vice presidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno - un impegno per la sicurezza su un’arteria nevralgica per il nostro territorio e di presenza costante della Provincia nei confronti dei cittadini, che ringrazio sentitamente per la pazienza che hanno dimostrato in questi mesi di disagi. Voglio ringraziare il presidente e amico Eraldo Botta che dimostra di avere molto a cuore le problematiche legate alla sicurezza della viabilità, i nostri tecnici, la ditta appaltatrice e le Amministrazioni di Trino e Camino per la collaborazione».