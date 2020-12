Modesto: Tanti auguri a tutti i tifosi

«Tanti auguri ai tifosi da parte mia e della società. Non vediamo l'ora che nel 2021 torni la normalità: abbiamo bisogno dell'incitamento dei tifosi allo stadio. Questi ragazzi lo meritano”, dice mister Modesto al termine di Pro Vercelli-Pontedera.

Sulla partita:

«Un peccato. Nei primi venti minuti eravamo tesi, ma poi c'è stata una bella reazione. Li abbiamo presi, poi l'abbiamo ribalta, peccato quel gol all'ultimo minuto. I ragazzi hanno fatto bene, adesso stacchiamo un attimino, dal 2 gennaio torniamo a tirarci su le maniche.»

Un bilancio del campionato della Pro:

«Penso che chiunque possa essere orgoglioso di questa squadra, che è giovane, e di questa società, che è nuova e ha voglia di fare. È un lavoro che continua da agosto e che sta dando i suoi frutti.»

Il commento di Alessandro Carosso:

«Il periodo è così. I primi venti minuti eravamo in difficoltà ma poi siamo venuti fuori, e bene. Purtroppo è un periodo no. Ma la Pro non può che essere soddisfatti per i 28 punti conquistati. Certo, dovevano essere trenta...»