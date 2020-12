Unlock pa: la webchat per domande e risposte sui servizi comunali

Il Comune di Vercelli adotta Unlock Pa: un sistema webchat di “domande e risposte” a disposizione dei vercellesi che, collegandosi al sito istituzionale, potranno usufruire di un nuovo servizio.

«Questa nuova modalità, che partirà giovedì 24 dicembre, è molto utile in particolar modo in questo periodo: permette ai cittadini di entrare in contatto con l'amministrazione comunale in modo facile e veloce – spiega il sindaco Andrea Corsaro –: infatti, si potranno avere tutte le notizie on-line in tempo reale». Le informazioni riguarderanno le aperture degli uffici comunali, i servizi offerti e le modalità per usufruirne, gli orari e anche le notizie sul Covid. Una svolta digitale che punta a essere di immediata fruibilità. Sul sito web del Comune il cittadino troverà attiva una chat con un messaggio di benvenuto. A quel punto potrà porre la sua domanda e, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, il chatbot fornirà le sue risposte, consentendo all’utente di interagire come se stesse comunicando con una persona reale.

«Unlock Pa è uno dei primi risultati della nostra strategia per i comuni italiani - dichiara Pietro Pacini, sirettore Generale CSI Piemonte, che ha realizzato il progetto - abbiamo una visione innovativa che pone il cittadino al centro e il comune al suo servizio - continua Pacini - intendiamo accompagnare la Pubblica Amministrazione al fine di rendere concreta la trasformazione digitale». Anche la Presidente di CSI, Letizia Maria Ferraris, ha sottolineato come questo progetto possa essere «un’occasione preziosa per promuovere e facilitare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione». sulla scorta di quanto auspicato dal ministro Fabiana Dadone: «La svolta digitale della Pubblica amministrazione deve farsi strumento di democrazia e di centralità del cittadino. Innovazioni come l’intelligenza artificiale possono dare un importante sostegno nell’ottica di rendere più fluido il rapporto tra le persone e le pubbliche amministrazioni, alzando la qualità delle prestazioni e dei servizi resi alla collettività».