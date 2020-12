Ex Cerutti: il Pd chiede alla Regione un intervento a favore dei lavoratori

Scade il 31 gennaio 2021 la cassa integrazione straordinaria per i 160 lavoratori della ex Cerutti, finiti in mobilità. In questi giorni, il consigliere regionale del Pd, Domenico Rossi, ha depositato un'interrogazione in Regione sul tema della riconversione della Cerutti e del ricollocamento dei lavoratori.

«La chiusura dello stabilimento di Vercelli - dice il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Alberto Fragapane - pone fine a una storia fatta di persone che hanno condiviso negli anni lo sviluppo di un'azienda storica del nostro territorio, in un momento reso già drammatico dalle conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia. Abbiamo ribadito più volte l'opportunità che i nostri territori avviino, insieme alla Regione, una seria riflessione sul tema, affinché questa discussione non risulti essere una semplice presa d’atto di un triste funerale, ma porti benefici concreti ai lavoratori coinvolti, alle loro famiglie, e più in generale una valutazione attenta per porre le basi per un rilancio del tessuto industriale ed economico della nostra città».

Dal 5 giugno, data in cui è stata annunciata una ristrutturazione societaria che stabilisce la chiusura delle Officine Meccaniche Cerutti per lo stabilimento di Vercelli, con il conseguente annuncio di 160 esuberi. A seguito di tale decisione l’accordo sindacale approvato ha previsto la costituzione di una Newco, a Casale Monferrato, in cui potranno lavorare 130 dipendenti. Per gli altri 160 addetti si apre un periodo di Cassa integrazione straordinaria, poi la strada segnata è quella dei licenziamenti.

«Il lavoro deve essere al centro dell'iniziativa della Giunta regionale, tanto più in questo momento di estrema difficoltà - è la posizione del consigliere regionale Domenico Rossi - chiediamo che l'assessore Elena Chiorino e il presidente Alberto Cirio diano massima priorità alla risoluzione della crisi dell'azienda Cerutti. Non possiamo disperdere il grosso potenziale dello stabilimento di Vercelli - continua il consigliere Dem - sia in termini di attrattiva imprenditoriale per la città e per il territorio circostante, sia in termini di patrimonio socio-economico. Per questo ho depositato un’interrogazione con la quale chiedo alla Regione come intende intervenire per reinvestire in questo polo industriale e come ritiene di adoperarsi per provvedere ad un possibile ricollocamento dei 160 lavoratori attualmente in esubero. Per gli stessi è infatti previsto un periodo di cassa integrazione straordinaria, ma solo fino al prossimo 31 gennaio 2021».