Baglione: «Stanza degli Abbracci: un dono bellissimo e carico di umanità»

Arrivano attraverso una nota del sindaco Daniele Baglione, i ringraziamenti dell'amministrazione comunale di Gattinara al benefattore Carlo Olmo che, nei giorni scorsi, ha consegnato “la stanza degli abbracci”, una struttura gonfiabile con all’interno separatori trasparenti, in plastica, dotati di apposite maniche e guanti che permettono di vedere, toccare, accarezzare genitori, nonni, parenti e ospiti della strutture residenziali per anziani.

«Un grande gesto di solidarietà e, soprattutto, di umanità verso le persone che più di tutti sono state e sono esposte alle conseguenze del Covid come le persone anziane che proprio a causa dell’emergenza pandemica, non possono ricevere le visite di parenti e amici per salvaguardare la loro salute», si legge nella nota del sindaco.

La struttura donata da Olmo, gonfiabile, trasportabile e rapidamente rimontabile, viene messa a disposizione delle due case di riposo di Gattinara che potranno così organizzare incontri tra gli anziani e i familiari.

«La stanza degli abbracci rappresenta un’innovazione semplice quanto importantissima – commenta Baglione – che rende possibile la relazione affettiva tra gli ospiti delle case di riposo e i loro familiari pur garantendo tutte le norme di sicurezza legate al Covid. Grazie di cuore all’amico Carlo Olmo per il bellissimo regalo fatto alle Case di Riposo della nostra Comunità. Un abbraccio sembra banale ma in questi momenti è qualcosa di meraviglioso da poter fare. Da oggi i nostri anziani potranno finalmente riabbracciare i loro cari in totale sicurezza. Un grande dono per questo Natale così particolare».