Covevar: il 2021 porta nuovi ecocentri e il bando per la gestione dei rifiuti del prossimo decennio

Sarà un 2021 di grandi cambiamenti quello che attende il Covever, ente che gestisce la raccolta dei rifiuti nel vercellese e in Valsesia. Intanto, il presidente, Davide Gilardino, traccia un bilancio di un 2020 assolutamente inatteso.

«Il 2020 - osserva Davide Gilardino presidente Covevar tracciando un breve bilancio - è stato un anno particolare in cui il Consorzio si è trovato ad affrontare la gestione, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in periodo di pandemia con tutti le attenzioni e i rischi connessi. Tutelando con le opportune protezioni i nostri operatori, ci siamo impegnati per non fare mai mancare il nostro servizio al cittadino».

«Contemporaneamente - commenta Marco Acerbo, direttore Covevar - non abbiamo interrotto i lavori di realizzazione e messa in sicurezza degli ecocentri di Trino, Santhià, Gattinara e Stroppiana che entreranno in servizio per tutti gli utenti della provincia di Vercelli, con l’avvio della nuova gara in fase di aggiudicazione per la gestione dei rifiuti per i prossimi dieci anni. Inoltre è in fase di realizzazione l’ecocentro a uso esclusivo della raccolta del vetro che sarà ubicato in via Ara a Vercelli».

«Il 2021 si prospetta un anno di cambiamenti - conclude Gilardino - in cui incrementeremo gli incontri con la cittadinanza per dare un migliore servizio informativo, al fine della corretta raccolta differenziata, sia per la tutela dell’ambiente, sia per diminuire i costi a carico degli utenti».