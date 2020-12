"Natale sicuro" per gli over 65: partita la campagna di tamponi rapidi

Ha preso il via lunedì la campagna di test rapidi gratuiti, su base volontaria, per i piemontesi over 65, asintomatici ma con patologie croniche, che vanno dal diabete all’ipertensione, da quelle vascolari a quelle neoplastiche, che li espongono a maggiori rischi e a complicazioni anche gravi in caso di contagio.

All’iniziativa hanno già aderito 89 persone, delle quali 76 sono risultate negative al test e 13 positive. Queste ultime sono state sottoposte sempre gratuitamente alla conferma con tampone molecolare.

L'obiettivo dell'iniziativa della Regione Piemonte, in corrispondenza delle festività natalizie e della possibilità di maggiori contatti, è quello di garantire aumentare il livello di tutela della salute, e quindi perseguire la finalità di mettere in sicurezza questa fascia di popolazione più fragile, ma anche del benessere psicologico e sociale.

«Il Piemonte – commenta l’assessore alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati –, al momento unica regione nel panorama nazionale ad aver avviato questa iniziativa dalla duplice valenza, sanitaria e psicologica, si dimostra particolarmente scrupoloso e attento alla sicurezza sanitaria dei suoi cittadini, in particolare quelli più fragili, dando la possibilità a molte più persone di effettuare i test».

I test rapidi per gli over 65 con patologie croniche sono gratuiti e possono essere prenotati attraverso i medici di base. Vengono effettuati negli oltre 70 hotspot e pit stop attivi sul territorio regionale e proseguiranno fino al 10 gennaio. In caso di risultato positivo al rapido, verrà eseguito, sempre gratuitamente, il tampone molecolare.