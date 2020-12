Pallets, via libera all'impianto di Asm Iren

Via libera, con prescrizioni di Arpa e Asl in materia di emissioni e odori, all'impianto per la realizzazione di pallets e distanziali da legno riciclato. Dopo circa un anno e mezzo si chiude la Conferenza dei Servizi iniziata nel 2019: entro la metà del prossimo gennaio arriverà l'autorizzazione e l'azienda potrà iniziare la costruzione del capannone in via Cesare Libano, nell'area industriale di Vercelli.

L'impianto, che utilizzerà come materia prima gli scarti legnosi raccolti dalle aziende di Iren sul territorio del Nord Italia, prevede un investimento di 36 milioni di euro ed è stato fortemente contestato, nei mesi scorsi, dai consiglieri di Cambiamo Pagina, SiAmo Vercelli e Movimento 5 Stelle, oltre che dai sindaci dei Comuni della cintura: Asigliano, Desana e Lignana (che alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere contrario all'insediamento), preoccupati per le possibili conseguenze negative su ambiente e qualità della vita. E anche all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale è inserito all'ordine del giorno un punto depositato dalla minoranza su questo tema.

Da parte di Asm Iren, invece, è stato più volte fatto notare come l'impianto, oltre ad avere positive ricadute occupazionali - una trentina i posti di lavoro previsti - porterà alla creazione di un insediamento di ultima generazione che, recuperando e riutilizzando scarti legnosi, eviterà l'abbattimento di 115mila alberi l'anno.

L'impianto sarà realizzato in circa 18 mesi, su una superficie di 20 mila metri quadrati.