Vercelli dice addio a Pasquale Botta, morto a 59 anni

C'è grande dolore, tra i familiari e i molti amici di gioventù, per la notizia della morte di Pasquale Botta, per molto tempo fruttivendolo al rione Isola. Aveva 59 anni e da tempo, purtroppo, doveva fare i conti con i gravi problemi causati da una salute sempre più fragile. Come i suoi fratelli, anche Botta aveva lavorato nel commercio di frutta e verdura, lavorando prima con i genitori e poi aprendo, insieme alla moglie patrizia, un punto vendita nell'area del palahockey.

Tanti i ricordi commossi che gli amici stanno lasciando in queste ore sui sociale, insieme alle foto di una gioventù di lavoro, allegria e bei momenti di sport: Botta era stato anche un campione di sollevamento pesi powerlifting Ifbb, nei pesi super massimi, come ricordano Turi Putrino e altri amici della Vigor.

Da tempo, purtroppo, le sue condizioni di salute erano molto difficili e, a renderle più complesse, anche i tanti problemi logistici che un malato non dovrebbe incontrare: accessi non adeguati a chi deve muoversi con l'ausilio di stampelle o sedia a rotelle, ascensori rotti e mai aggiustati nonostante le mille promesse e molto altro ancora. Per lui combatteva, con tenacia, la figlia Roberta che più volte, anche a questa testata, ha raccontato la fatica e le mille difficoltà con le quali il padre - e di riflesso tutta la sua famiglia - si era dovuto scontrare.

A piangerlo sono la moglie Patrizia, le figlie Roberta, Federica e Francesca con le rispettive famiglie; le sorelle Annamaria, Giovanna e Luisa; i fratelli Roberto e Alfredo e molti amici. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio al rione Isola dove domani, alle 17, sarà recitato il Rosario.