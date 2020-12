Più di 10 anni di carcere per la rapina con spintoni alla cassiera

Avevano preso di mira il punto vendita della Lidl, oggi chiuso, in corso Avogadro di Quaregna e, per colpire, aspettavano che il sorvegliante andasse in pausa pranzo. Poi, girando tra gli scaffali e i cesti delle offerte speciali, facevano sempre sparire qualcosa: per lo più capi d'abbigliamento e oggettistica, ma talvolta anche cibo.

Per il personale del punto vendita erano volti ben noti e che venivano tenuti d'occhio: così, quando nel maggio 2018 le hanno viste entrare, il responsabile del punto vendita le ha seguite con discrezione notando che una delle tre donne aveva infilato sotto la maglia alcuni capi di abbigliamento. L'uomo ha avvertito le forze dell'ordine del furto in atto ma intanto le tre avevano già raggiunto la cassa e, senza ascoltare l'invito della commessa a pagare quanto era stato sottratto, prima l'hanno spintonata facendola cadere a terra, poi hanno forzato la barriera dandosi alla fuga.

Nel parcheggio, ad attendere le tre, tutte donne originarie dell'Est Europa, ben note alle forze dell'ordine per precedenti specifici, c'era una quarta complice che le attendeva in auto. Così, prima di lasciare il parcheggio, avevano anche avuto il tempo di lanciare insulti e minacce all'indirizzo del personale che le aveva inseguite fotografando la vettura e la targa.

Proprio grazie a quegli indizi, le forze dell'ordine, giunte poco dopo, erano risalite prima al proprietario del mezzo - un italiano che concedeva la vettura in uso a una delle donne - e poi a tre delle quattro ladre che, riconosciute dal personale, sono poi state denunciate per rapina aggravata e lesioni.

Nei giorni scorsi le tre sono finite a processo davanti al Tribunale di Vercelli e la corte, presieduta dal giudice Enrica Bertolotto, ha emesso condanne complessive superiori ai dieci anni di carcere sospendendo i benefici applicati a precedenti sentenze emesse per fatti analoghi. Nei loro confronti, l'accusa aveva chiesto pene di 3 anni e 3 mesi, mentre per la difesa due imputate sarebbero state da assolvere e la terza da condannare al minimo della pena. La Corte ha invece differenziato: 4 anni e 5 giorni per due delle donne, e a 2 anni e 8 mesi per la terza, più multe di 900 euro. Revocati inoltre i benefici di legge - quindi la sospensione condizionale della pena - per altre due sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli nei confronti delle tre e già passate in giudicato : quando verranno rintracciate, le tre donne andranno in carcere.