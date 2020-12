Non fornisce i documenti e oppone resistenza: denunciato

Un nigeriano di 37 anni è stato denunciato dalla Polfer per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, che viaggiava a bordo di un treno in arrivo a Vercelli da Milano, era stato segnalato dal capotreno alla Polfer per non aver voluto fornire le proprie generalità; alla vista dei poliziotti ha opposto resistenza e ha continuato con il suo atteggiamento non collaborativo, durante la discesa dal treno, rimediando una denuncia.

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia ferroviaria del Piemonte nei giorni scorsi sono inoltre state indagate 5 persone; 3.468 quelle controllate di cui 808 risultate presenti in banca dati: sul campo sono state impegnate 252 pattuglie nelle stazioni e 16 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 71 i servizi di vigilanza a bordo di 168 treni. 24 i servizi lungo linea e 52 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

A Torino, nella stazione di Porta Nuova, la Polizia Giudiziaria, a seguito di indagini, ha denunciato un quindicenne italiano per danneggiamento di una vetrata della stazione di Pinerolo. Lo stesso è stato riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nello scalo. Inoltre, durante la perquisizione presso il domicilio del giovane, sono stati rinvenuti gli stessi indumenti utilizzati il giorno del danneggiamento.