Dall'alluvione alle consegne dei test antigenici per le Rsa: Protezione civile in piena attività

Sono rientrati dall’Emilia gli otto volontari vercellesi e i tre automezzi, parte del contingente della colonna mobile regionale, da Nonantola, dove hanno partecipato alle operazioni di supporto alla popolazione.

Intanto l’attività del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile di Vercelli, delle Associazioni e gruppi associati non si ferma: nella giornata di martedì 22 dicembre con 26 volontari e 11 automezzi è stata eseguita la consegna alle 37 Rsa e ai Cad la nuova consegna dei test antigenici per gli ospiti: 11 delle strutture riceveranno anche i test per consentire le visite dei familiari.

Sono stati completati i primi cantieri nei comuni del Vercellese colpiti dall’alluvione d’ottobre, Balocco, Buronzo, e Casanova Elvo, con la rimozione dei detriti e la pulizia degli alvei fluviali.

Gli alpini dell’unità di Protezione Civile della Sezione di Vercelli, aderente al Coordinamento Territoriale hanno operato con i genieri alpini del 32° Reggimento Guastatori.

I volontari, addestrati all’utilizzo di attrezzatura forestale (motoseghe, decespugliatori) e altra attrezzatura tecnica, hanno prodotto 120 giornate uomo, con altre 40 giornate, presso il Presidio Territoriale di protezione civile per le funzioni logistiche e di telecomunicazione.