Meggiana: le fiamme danneggiano due baite

Rilevanti danni ma per fortuna nessun ferito, nel pomeriggio di martedì, per l'incendio di due baite all'Alpe Meggiana, sopra Piode.

Per avere ragione del rogo, divampato a pomeriggio inoltrato, sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia e dei distaccamenti Volontari di Alagna e Cravagliana, insieme con la Guardia di Finanza, sono intervenute per domare l'incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, e per la messa in sicurezza di tutta l’area interessata.

Nella zona, la presenza di un alto strato di neve ha reso difficoltoso l'arrivo dei soccorsi ed è stato necessario l’intervento del nucleo elicotteri di Torino e delle motoslitte.