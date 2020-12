"Tombonline" di Santo Stefano: Borgosesia gioca con Charlie Gnocchi

Dopo la consegna dei regali di Natale a tutti i bimbi e i ragazzi di Borgosesia - con l'assessore Paolo Urban nelle vesti di "aiutante di Babbo Natale", l'amministrazione comunale mette in pista un altro classico appuntamento dei pomeriggi di festa: la Tombola - che in quest'occasione, diventa anche un'occasione di spettacolo da gustare a distanza.

Ribattezzato “Tombonline”, il tradizionale intrattenimento di Santo Stefano si adatta alla modalità “anti-Covid”: il Comune di Borgosesia ha deciso infatti di aderire all’iniziativa di Charlie Gnocchi, che coinvolgerà tutti gli Italiani per trascorrere in allegria, e soprattutto in compagnia (rigorosamente virtuale) il giorno dopo Natale.

«La tombola è il gioco natalizio per eccellenza, che unisce e diverte le famiglie – commentano il sindaco Paolo Tiramani e l’assessore Paolo Urban – così, consci della difficoltà di questo momento che rischia di essere segnato, per molti, dalla solitudine, abbiamo deciso di aderire a questa bella proposta, per alleggerire l’atmosfera di questo Natale e soprattutto per far riunire tutti, dalle Alpi alla Sicilia, in una piazza virtuale dove ci si potrà divertire con l’amico Charlie Gnocchi. E, come da tradizione, ci saranno premi e divertimento per tutti».

Come si fa a partecipare?

Verranno distribuite 50 cartelle per ogni edicola di Borgosesia: chi vuole partecipare può scegliere se ritirare gratuitamente la propria cartella in una delle edicole della città oppure, se preferisce, può prenotare la cartella al 335 6977023 e gli sarà inviata via Whatsapp il giorno di Santo Stefano.

Gli appuntamenti con la tombola saranno due, alle 17 e alle 21: basterà seguire charliegnocchi su Instagram, attendere l’avvio della diretta e … divertirsi!!

Ai vincitori verranno inviati a casa i premi.