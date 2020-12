Mistero siciliano: giallo di Annalisa Stancanelli

In libreria un libro destinato a suscitare l'interesse di tanti. Si tratta di un giallo affascinante scritto da Annalisa Stancanelli. Il titolo è semplice e intrigante al tempo stesso: Mistero siciliano.

«Stava penetrando in un luogo dove da secoli, forse millenni, non vi era presenza umana. Avanzando metro dopo metro lo stretto passaggio risucchiava la luce e l’aria obbligandolo a galleggiare in un limbo indefinibile di paure e ansie. Proseguendo in quella galleria oscura avvertiva una sorta di premonizione.»

In una Siracusa bellissima e oscura, preda di una banda criminale che domina il traffico di donne e di reperti archeologici, si apre una voragine in un cantiere a svelare l’ingresso di una sepoltura millenaria.

La possibilità che si tratti della tomba mai rinvenuta di Archimede innesca una scia di sangue. Al vicequestore Gabriele Regazzoni, impegnato a fare luce su una serie di omicidi di escort giovani e bellissime, viene dato anche l’incarico di investigare sul caso di un poliziotto aggredito da un fantasma all’ingresso della presunta tomba di Archimede. Con l’amico di una vita, l’archeologo Marco Graziano, Regazzoni condurrà un’indagine parallela non sapendo di avere lo stesso pericoloso nemico. Sullo sfondo dell’inchiesta criminale si staglia potente l’immagine di Siracusa, una città bellissima e dalla storia antica e affascinante, ricca di leggende e misteri da risolvere.

Annalisa Stancanelli vive a Siracusa. Dal 2005 collabora con la testata «La Sicilia» per le pagine culturali. Con il suo primo romanzo Il vendicatore oscuro. Caravaggio (2017) ha avuto una menzione al terzo Festival Giallo Garda, categoria romanzo edito, e al Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia «Argentario» 2019 IV Edizione. Ha pubblicato anche il saggio Forse non tutti sanno che Caravaggio. La vita di un genio fra arte, avventura e mistero.

Pagine 310Euro 17,00Codice 23072DEAN 9788842548874