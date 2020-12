Società del Quartetto: 4 concerti in streaming. Si parte con Carlot-ta

Con il concerto della cantautrice Carlot-ta si inaugura questa sera (lunedì 21 dicembre) una serie di quattro appuntamenti in streaming che la Società del Quartetto propone per il periodo natalizio. L'appuntamento è alle ore 21,30 e Carlot-ta proporrà il suo personalissimo concerto di Natale, "A Silent Night".

Gli appuntamenti musicali, trasmessi dalle sale del Museo Borgogna, ospiteranno anche il chitarrista Sergio Sorrentino e i pianisti Marlena Maciejkowicz e Enrico Cerfoglio.

Carlotta-ta si esibirà lunedì insieme a Christopher Ghidoni, chitarre, e a Paolo Pasqualin, batteria e percussioni: Carlot-ta, che ha appena pubblicato il suo nuovo EP “A Silent Night”, presenta così la serata: «Si tratta un tributo a un immaginario stratificato che tra le pieghe più kitsch e grottesche cela un’anima malinconica e, tutto sommato, pura, che si nutre dei ricordi e li trasforma, anno dopo anno, in nuovi pensieri, oggetti, canzoni». Fra i brani in programma, Silent Night, All I Want for Christmas is You, Santa Claus is Coming to Town, The Little Drummer Boy.

Il concerto sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme social della Società del Quartetto (Facebook e YouTube).

Il concerto di Sergio Sorrentino è in programma il 23 dicembre, mentre i concerti di Enrico Cerfoglio e Marlena Maciejkowicz sono previsti rispettivamente per il 27 e il 29 di dicembre.

I concerti della Stagione della Società del Quartetto sono realizzati grazie al contributo del Comune di Vercelli, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, della Fondazione CRT e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in collaborazione con il Museo Borgogna.