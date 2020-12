Radicali Italiani e +Europa Vercelli: «Dalla sindaca di San Germano un "regalo" insperato...»

La protesta organizzata in strada a San Germano dopo la pubblicazione della delibera

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo iniziato questo 2020 (per il resto da dimenticare) con la vittoria ottenuta al Tar contro l’amministrazione comunale di San Germano Vercellese, che ha dovuto ritirare l’ordinanza con cui aveva cercato di ostacolare l’affitto o comunque concessione di case a persone migranti, violando patentemente le leggi dello Stato, nell’ambito di una campagna politica iniziata dalla Lega in Lombardia e, come sempre, importata dai leghisti piemontesi, succubi di quelli Lombardi.

L'ordinanza, per chi non lo ricordasse, si intitolava "Tutela del territorio sangermanese dall’invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo".

Terminiamo quest’anno con la notizia dell’arrivo sul conto corrente dell’Associazione Aglietta di oltre 2500 euro provenienti dal Comune di San Germano Vercellese, che costituiscono parte del pagamento delle spese processuali della causa persa dal Comune. Un grazie agli avvocati Barosio, Briccarello e Molinari per il lavoro svolto.

Ringraziamo, inoltre, la sindaca leghista di San Germano per questo insperato regalo di Natale ma la invitiamo anche a una gestione più oculata del bilancio comunale e del denaro pubblico. Strumentalizzare l’amministrazione comunale per fini di parte e di partito non paga, anzi, a volte fa pagare…