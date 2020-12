Morto Aziz Konate, il "Muro" del Robbio calcio. Aveva solo 38 anni

E' un giorno triste per tutta Robbio e non solo. A soli 38 anni è scomparso Aziz Konate ex difensore dei granata, soprannominato il "Muro", negli anni migliori del sodalizio lomellino culminati con la promozione in serie D nel 2004/2005 e la vittoria nei derby con Vigevano e Voghera. Konate rimasto sempre legato a Robbio dove aveva stretto molte amicizie coltivate anche da lontano; terminata la carriera in Italia da calciatore dove disputò tre stagioni con la maglia granata e una con la casacca del Vigevano Calcio, era tornato in Senegal nella capitale Dakar dove commerciava elettrodomestici per l'Europa. Lascia la moglie e un figlio piccolo.

Konate era amatissimo dai robbiesi sia come calciatore che soprattutto come uomo. Il pubblico del campo sportivo di viale Artigianato intonava sempre un coro ad hoc per esaltarne le gesta: "Clonate Konate eeh oooh"

Ad annunciare la scomparsa di Aziz Konate è stato il sindaco di Robbio Roberto Francese attraverso un post sulla propria pagina Facebook: "Ciao Aziz Rip, una terribile notizia si abbatte su Robbio. Era diventato papà da pochi anni. Ha fatto sognare i tifosi dell'as Robbio. È mancato il nostro campione Aziz Konate a soli 38 anni. Si stenta veramente a crederci! Robbio non ti dimenticherà mai!".

Un cordoglio unanime espresso da moltissimi utenti dei social che stanno esprimendo in queste ore un pensiero o un ricordo per la prematura scomparsa Aziz Konate.