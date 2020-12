Tampone obbligatorio per chi rientra (o è rientrato) dalla Gran Bretagna

Nuove disposizioni, dopo l'individuazione della variante britannica del Covid 19 per i viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna. L'Asl rende noto che i cittadini che – secondo quanto previsto dall’ultima ordinanza del Ministro della Salute - rientrano dalla Gran Bretagna o siano rientrate negli ultimi 14 giorni devono eseguire un tampone antigenico o molecolare. Per richiedere il tampone presso l’Asl di Vercelli è necessario prenotare scrivendo via mail all’indirizzo: viaggi.covid@aslvc.piemonte.it specificando il proprio nome, cognome, data di nascita, residenza indirizzo di domicilio, provenienza e data di rientro; allegando anche il referto del tampone eseguito prima della partenza. «Ricordiamo che colui che si sottopone al tampone è tenuto a rispettare l’isolamento fino a quando non riceverà comunicazione di esito negativo», precisano dall'Azienda sanitaria.