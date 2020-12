Fabbrica di pallets, è il giorno della decisione

Pallets: è il giorno della decisione sull'impianto che Asm intende realizzare in via Cesare Libano. A meno di clamorosi colpi di scena, la Conferenza dei Servizi convocatata per le 9,30 dovrebbe essere quella decisiva: gli enti partecipanti e l’azienda proponente faranno il punto sulle ultime osservazioni e dare un ultimo parere sul progetto.

Un investimento da 36 milioni di euro che, attraverso il riciclo di 110mila tonnellate l'anno di scarti di legno, porterà alla fabbricazione di pallets e distanziali: un progetto virtuoso di economia circolare (secondo Asm-Iren); un progetto denso di potenziali problemi ambientali secondo diversi consiglieri comunali (Voltiamo Pagina, SiAmo Vercelli, Movimetno 5 Stelle) e i sindaci di Asigliano, Desana e Lignana, contrari al progetto.