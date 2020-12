Mister De Rinaldis agrodolce: "Mi prendo il risultato, ma stasera abbiamo commesso troppi errori."

Mister Paolo De Rinaldis, nonostante l’ampia vittoria portata a casa contro il Roller Bassano 54, evidenzia un lato agrodolce della prestazione:

"Di positivo, mi prendo il risultato e la nostra imbattibilità, durata praticamente un anno: è un bel traguardo, significativo e, infine, il gol di Sebastiano Schena che rientrava dopo il suo infortunio; mi ha fatto tanto piacere abbia segnato. Per il resto, non sono assolutamente soddisfatto della prestazione della squadra: siamo partiti molto contratti, forse non concentrati a livello psicologico. Certo, un periodo con due partite a settimana non è semplice, però una squadra che vuole vincere e confermarsi deve avere continuità e motivazione. In generale, non mi preoccupo perchè era previsto questo calo fisico, ne ho parlato con il nostro preparatore. Nonostante ciò però, al di là del risultato, abbiamo commesso tanti errori: una squadra come la nostra deve essere più cattiva, più cinica e più concentrata.”

- Anche questa sera Juan Moyano è entrato benissimo in partita: appena De Rinaldis lo ha messo in pista ha creato occasioni, segnando poi ben 3 reti. L’argentino sta trovando sempre più condizione e, soprattutto, incisività. Anche le parole del mister lo raccontano:

"E’ un ragazzo intelligente, con qualità e potenzialità: sto cercando di inserirlo sempre di più a livello tecnico- tattico e fisico. In questo momento, quando entra ci dà qualità in più in fase realizzativa: era stato scelto proprio per questo scopo, si sta confermando e sono contento per lui.”

- Continua la disamina dell’allenatore ligure e pone l’accento soprattutto sul collettivo:

"Questa è una squadra che, quando riesce ad esprimersi con continuità e intensità diventa difficile da affrontare. Stasera, invece, giocando con questo ritmo basso abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico tecnico e di scelte; forse non c’era la concentrazione giusta. Questa è un po’ anche responsabilità mia: avrei potuto spronare di più i ragazzi, trovando una chiave migliore per questo match. Ho cercato di intervenire durante la partita, attuando delle correzioni: per fortuna che la qualità c’è e, alla fine, è venuta fuori, anche grazie ad una panchina che ci permette soluzioni alternative.”

- Come sta Oscar Ferrari, fuori per una tendinite?

"La buona notizia è che è pienamente recuperato: ha fatto terapia tutta la settimana e oggi ha avuto il via libera medico, non avvertendo più alcun dolore. Stasera non abbiamo voluto rischiarlo, visto che è stato fermo 10 giorni: lunedì riprenderà ad allenarsi con i compagni.”

- Come pensate di gestire questa pausa natalizia, in vista dell’impegnativo rientro il 5 gennaio contro il Roller Bassano che è a pari punti con HV?

"Torneremo in pista da lunedì, con lo staff abbiamo realizzato un programma di richiamo fisico per ricaricare un po’ le batterie dopo le carenze fisico-atletiche di stasera. Ci alleneremo intensamente per due settimane, con circa con una decina di sedute per preparare al meglio questo match molto importante.”

- Pensate alla classifica, la pausa natalizia porta valutazioni a proposito?

"Dobbiamo giocare partita per partita, ma è chiaro che ora andrà fatta una programmazione sia dal punto di vista del lavoro, che di quella degli obiettivi a medio termine. Finora abbiamo cercato di fare più punti possibile ad ogni incontro, ma è evidente che il nostro campionato deve passare anche attraverso questa partita contro Roller Bassano: affronteremo in casa una squadra molto forte, sarà di sicuro una bella partita con una avversario che verrà a giocare in modo aperto e credo ne beneficerà anche lo spettacolo.”

- Mister Paolo De Rinaldis ci tiene ad aggiungere un messaggio personale:

"Voglio fare tanti auguri di buon Natale a tutti gli sportivi e a coloro che ci sostengono: ad ogni persona che lavora per questi atleti, questo gruppo e questo staff. Voglio, poi, formulare un auspicio collettivo: che il 2021 sia un anno di rinascita, non solo per il versante hockeistico, ma per quello sociale, vista la pesantezza di questa situazione. Un abbraccio e un saluto a tutti i tifosi, speriamo di rivederci presto.”