Zanzariere plissettate: perché sono sempre più scelte

Anche nelle grandi città, le zanzariere sono diventate un accessorio fondamentale nelle abitazioni. In particolare le zanzariere plissettate, quelle di shark-net.com, rappresentano una scelta sempre più giusta, per una serie di vantaggi di cui parleremo in questa guida. Sono semplici da montare, vanno su ogni supporto, sono sicure e facili da tenere pulite.

Zanzariere plissettate: i motivi della scelta

Quando si deve scegliere la tipologia di zanzariera da montare in casa, ci sono dei parametri da tenere in considerazione. Facciamo un esempio pratico: se si hanno in casa delle finestrelle che si aprono di rado (come quelle negli scantinati o nei bagni di servizio) una zanzariera fissa può rappresentare la soluzione migliore. Tuttavia, negli appartamenti delle grandi città, caratterizzati da soluzioni architettoniche e di design variopinti, c'è la necessità di una zanzariera che possegga almeno due caratteristiche; che sia universale, potendo quindi essere montata su ogni tipo di supporto, e che sia anche esteticamente gradevole. Le zanzariere plissettate rispondono proprio a tali requisiti, ed è per questo che vengono scelte con sempre più frequenza. Analizziamo nel dettaglio tutti i vantaggi di questa soluzione.

Come sono fatte le zanzariere plissettate

La zanzariera plissettata, come dice il nome stesso, è un particolare tipo di tessuto che, dopo essere stato trattato a cicli di alta temperatura, acquisisce la classica struttura a tenda. Quando è aperta è ben tesa, mentre quando si chiude scompare quasi, integrandosi perfettamente nell'arredo dell'abitazione. Per la sua tipologia di montaggio e struttura, può essere installata sia sulle porte finestre che sulle finestre, diventando così anche una soluzione pratica e che non necessita di adattare ad ogni vano un tendaggio su misura. Possono essere inoltre aperte e chiuse sia in senso orizzontale che in senso verticale, grazie all'impacchettamento laterale. Uno degli aspetti a cui spesso non si presta la dovuta attenzione riguarda però la sicurezza delle zanzariere. Per sicurezza si intende la prevenzione di piccoli incidenti domestici causati da due cose:

in primo luogo dallo scatto improvviso che può interessare le classiche zanzariere che usano la molla. Se per caso ci si trova a passare in quel momento si può venire colpiti, e nel caso di un bambino piccolo questi potrebbe farsi male alle mani;

in secondo luogo dall'inciampare nella barriera a terra che serve come scorrimento per la zanzariere a rullo.

Le zanzariere plissettate ovviano anche a questi due problemi, dato che non prevedono alcuna molla, e nemmeno un cassone, e dato che a terra non c'è la barriera fissa.

Montaggio e pulizia: altri due aspetti vantaggiosi

Nelle grandi città c'è molto inquinamento, e le zanzariere sono tra gli accessori di casa che ne risentono maggiormente in termini di pulizia. Tuttavia devono essere pulite, almeno ogni tre mesi, per evitare non solo che si usurino precocemente, ma anche per permettere il passaggio di aria e luce. La facile pulizia è uno dei vantaggi delle zanzariere plissettate. Anche perché è sufficiente passare un piccolo aspirapolvere mentre si tiene ben salda la guida per rimuovere la polvere e gli insetti depositati in superficie. Una volta effettuato questo passaggio si può passare un panno umido e pulito sulla rete per completare l'opera. Una menzione particolare va poi all'installazione di queste zanzariere, molto comoda e veloce. Bastano pochi minuti per farlo, e se anche si dovesse sbagliare con qualche misurazione si potrà rimediare facilmente. Questo si attua proprio grazie al sistema di plissettaggio, che permette di rimettere in squadra la tenda con la finestra. Come si vede dunque le zanzariere plissettate rappresentano la scelta ideale che riesce a soddisfare contemporaneamente diverse esigenze. Sono semplici da montare, facili da pulire, si adattano ad ogni tipo di arredo e possono essere montate su ogni tipologia di supporto.