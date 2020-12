Il mistero dei tamponi “cancellati": nuova bufera sulla Regione

Una nuova bufera si abbatte sulla gestione della pandemia in Piemonte: tra venerdì e sabato il report nazionale della Protezione civile ha "cancellato" 223.337 tamponi effettuati dalla Regione. Spariti dai conteggi nazionali che, con questo colpo di spugna, "ricacciano" il Piemonte in posizioni di rincalzo nella classifica sulla capacità di tracciamento. A segnalare l'accaduto, è stato un post di Marco Riva, manager e ricercatore universitario, che sabato sui social ha rilevato: «I dati Covid comunicati dalla Regione Piemonte almeno nell’ultimo mese sono totalmente falsati», ipotizzando che, all'origine della situazione, ci sia stato un errore nel conteggio: in pratica, da inizio novembre, i risultati dei testi dei tamponi antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi) sarebbero stati sommati a quelli dei tamponi molecolari (i soli che il ministero chiede di calcolare a fini statistici).

Nel mese di novembre il Piemonte è passato da una media di 14mila tamponi al giorno, a oltre 20mila intorno al 20 novembre: in 20 giorni nei report regionali sono entrati 636mila tamponi, di cui 223mila antigenici. Ora proprio questi ultimi sono stati depennati.

Sul pasticcio - che potrebbe aver avuto conseguenze anche sui dati che hanno sancito il passaggio in zona gialla - chiede di far chiarezza il consigliere regionale del Pd, Daniele Valle: “Per spiegare questo balletto di numeri, l’ipotesi più probabile è che si siano mischiati i dati di tamponi rapidi e molecolari. Sono differenze importanti, che cambiano significativamente la nostra comprensione di quanto sta avvenendo in Piemonte Per questo depositerò una interrogazione e lunedì, in quarta commissione” afferma.

A difesa delle scelte effettuate dalla Regione Piemonte, l'assessore alla Protezione Civile, Matteo Marnati che ha la delega anche per i tamponi: "I test rapidi sono considerati idonei per definire un caso di positività, ce lo dice l'Europa. Anche il Ministero lo rende possibile dal 30 ottobre: non capisco perché ora se ne sottostima il valore. Grazie ai test rapidi troviamo più positivi" conclude Marnati. Evidentemente il ministero la pensa però in modo differente.