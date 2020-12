Strategie d'investimento: conviene affidarsi ai segnali per il trading online?

L’aumento dei trader indipendenti ha portato alla crescita dei servizi di segnali di trading, con i quali broker e analisti indipendenti mettono a disposizione indicazioni più o meno complesse sugli investimenti. Molti trader principianti hanno iniziato ad affidarsi a questi strumenti, in grado di semplificare e velocizzare il trading online, tuttavia è necessario un approccio prudente.

I segnali per il trading online offrono diversi vantaggi, ad ogni modo come suggerito dalla guida proposta dal sito Guidatradingonline.net bisogna prestare attenzione. Gli esperti del portale specializzato nel trading online, infatti, raccomandano di affidarsi soltanto a broker autorizzati e analisti certificati, verificando l’autorevolezza del fornitore per ricevere indicazioni di qualità e attendibili.

Inoltre consigliano di usare i segnali in maniera corretta, non soltanto per replicare i suggerimenti ottenuti investendo in modo automatico, ma integrando gli insight finanziari all’interno delle proprie strategie di trading online. In questo modo possono fornire realmente un valore aggiunto, aiutando ad ottimizzare le performance, ridurre il rischio e delegare alcune attività complesse come l’analisi tecnica a dei professionisti.

Perché utilizzare i segnali di trading





Prima di investire sui mercati finanziari è indispensabile cominciare a monitorare gli asset, utilizzando i grafici per controllare una serie di titoli e prodotti tenendo d’occhio gli andamenti. Ciò può essere effettuato in vari settori, come il mercato azionario, il Forex, i Futures sulle materie prime, gli ETF o gli indici, adoperando l’analisi tecnica per individuare oscillazioni interessanti degli asset che possono offrire delle opportunità d’investimento.

Questo processo è complesso e lungo, infatti bisogna trascorrere molto tempo davanti al monitor del pc per verificare l’evoluzione dei prezzi, impiegando indicatori personalizzati per rilevare variazioni che possono avvertire sull’inizio di una possibile tendenza. Oggi l’attività può essere delegata ad analisti esperti, professionisti che svolgono questi compiti per lavoro e forniscono report più o meno dettagliati ai loro clienti.

Spesso molti broker autorizzati mettono a disposizione servizi di segnali di trading gratuiti, tuttavia esistono anche alternative a pagamento più approfondite, ideali per chi vuole ricevere informazioni esaustive sui mercati finanziari. L’utilizzo dei segnali di trading online aiuta a ridurre il numero di asset da analizzare, infatti si possono scoprire i titoli più adatti alle proprie esigenze e concentrarsi soltanto su questi prodotti finanziari, invece di passare tutta la giornata controllando centinaia di asset.

Inoltre i segnali vengono forniti da tecnici specializzati, quindi si tratta di analisi più accurate rispetto a quelle che un trader principiante può realizzare da solo, un aspetto che aiuta a diminuire il margine di errore ed evitare di perdere delle opportunità. Ciò vale soprattutto per i segnali di qualità, con i quali si possono ottenere informazioni molto utili per fare trading online in modo più efficiente, sfruttando a pieno il tempo dedicato agli investimenti.

Segnali di trading: convengono davvero per fare trading online?





Senza dubbio i segnali di trading sono uno strumento importante al giorno d’oggi, poiché forniscono un supporto fondamentale soprattutto per i trader alle prime armi e per chi non ha molto tempo a disposizione. L’analisi dei mercati è un’attività difficile e complicata, con il rischio per un investitore con poca esperienza di perdere tantissime ore sui grafici in modo produttivo. Inoltre non è facile imparare ad utilizzare indicatori come medie mobili, resistenze e supporti, bande di Bollinger, oscillatori RSI e Ichimoku Kinko Hyo.

In particolare, è indispensabile essere in grado di personalizzare le metriche per lo studio degli asset, in questo modo si possono ottenere indicazioni adatte alle proprie esigenze, minimizzando errori come i falsi positivi per aumentare le prestazioni d’investimento. Sicuramente i segnali di trading permettono di migliorare l’analisi tecnica, affinché anche un trader principiante possa usufruire di dati affidabili da usare per definire le proprie strategie di trading online.

Ad ogni modo, anche con i segnali di trading rimane essenziale la formazione professionale, per utilizzare queste indicazioni in modo consapevole, ma non come strumento esclusivo sul quale basare i propri investimenti. Inoltre aumentando le proprie capacità è possibile anche realizzare da soli i segnali di trading, adoperando trading system automatici per semplificare il monitoraggio dei mercati.