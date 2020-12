Confindustria: «L'impianto di pallets, esempio concreto di innovazione ed economia circolare»

«Non è compito di Confindustria entrare nel merito del dibattito politico sulla realizzazione o meno dello stabilimento per la produzione di pallets, ma ritengo doveroso fare alcune considerazioni di carattere industriale. Per quanto a mia conoscenza, infatti, questo impianto non solo risponde a tutti i requisiti di sicurezza ma è perfettamente in linea con le indicazioni dell’Unione europea per uno sviluppo innovativo e sostenibile: utilizza tecnologie 4.0, il massimo oggi possibile in termini di automazione, risponde ai principi della sostenibilità ambientale, in quanto la produzione di pallet risparmierà il taglio di circa 115.000 alberi, e dell’economia circolare, in quanto consentirà il recupero di legno, mobili e altri scarti che altrimenti finirebbero nelle discariche o, peggio ancora, abbandonati». Con queste parole il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, interviene sul progetto di Asm Vercelli per la realizzazione di un impianto di recupero del legno finalizzato alla produzione di pallet in via Libano, a Vercelli.

Nei giorni scorsi, Confindustria ha partecipato al roadshow durante il quale Iren ha presentato il piano industriale al 2025 per il vercellese che prevede la realizzazione dell'impianto per la fabbricazione di pallets e pallets block nell'area industriale di Vercelli e dell'impianto per la produzione di biometano e compost attraverso il recupero della frazione organica in via di realizzazione a Santhià, oltre agli investimenti sulle reti di distribuzione di acqua, luce e gas.

«Abbiamo la possibilità - aggiunge Filippa - di vedere realizzato sul nostro territorio uno stabilimento che costituirà un esempio a livello nazionale, dimostrando che a Vercelli, invece di stare soltanto a parlare di economia circolare, si costruisce un impianto che funziona. Un ulteriore vantaggio è che l’investimento non viene realizzato da un fondo o da sconosciuti che operano a fini speculativi, ma da una società a partecipazione pubblica che è garanzia di serietà e affidabilità e i cui utili rimarranno per buona parte sul territorio. Si deve, infine, considerare anche il positivo impatto occupazionale del nuovo stabilimento: essendo moderno e molto automatizzato la sua costruzione, gestione e manutenzione richiederanno una manodopera qualificata, con ricadute positive anche sull’indotto».