Tiramani: Controlli e prevenzione, ma no a misure repressive

All’indomani dell’ultimo DPCM, che ha suddiviso le prossime giornate di festa in un mosaico arancione e rosso, il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani emana un ordine di servizio rivolto alla Polizia Municipale della sua città invitando gli agenti a fare il loro dovere, ma senza intento vessatorio.

«Considerando anche che le ultime indicazioni del Governo, presentate ieri sera, non sono di facile comprensione soprattutto per gli anziani, ma tenendo presente l’invito del Questore di Vercelli ad intensificare i controlli di polizia locale per il controllo dell’emergenza sanitaria tra il 21 ed il 27 dicembre – spiega il primo cittadino di Borgosesia – ma ho deciso di chiedere al Comandante di Borgosesia che gli agenti effettuino soprattutto un’azione di tipo preventivo ed informativo, piuttosto che repressivo e sanzionatorio».

Dunque il sindaco di Borgosesia, tenuto conto che il decreto presidenziale non è di immediata interpretazione e che questo potrebbe dar luogo a qualche fraintendimento, ma considerando che Borgosesia è ubicata in una zona tranquilla e a rischio controllato, e soprattutto nella consapevolezza che la popolazione si è sempre attenuta alle indicazioni ministeriali sia in tema di distanziamento che di prevenzione, non vuole che in queste festività la gente si senta oppressa dalle istituzioni.

«Non voglio creare un clima vessatorio nei confronti dei cittadini – spiega – che anzi voglio ringraziare per aver sempre dimostrato senso civico e grande rispetto per le regole e per la collettività. Questo non vuol dire, ovviamente, che sarà tutto tollerato: i nostri agenti gestiranno senza indugio qualsiasi situazione di emergenza, ma sono certo di poter contare sulla collaborazione e sul buonsenso dei borgosesiani ai quali – conclude - auguro che le festività, nonostante il momento difficile, possano essere serene e all’insegna del calore e degli affetti familiari»