Giallo, rosso o arancione? Giorno per giorno, i divieti del periodo di Natale

Nella serata di venerdì il Governo ha varato l'ulteriore serrata: giorno per giorno ecco la sintesi delle nuove regole con le quali occorrerà convivere nel periodo delle vacanza di Natale. Nel corso delle prossime ore, i contenuti si chiariranno soprattutto in relazione ad alcuni aspetti legati alla mobilità (tipo il divieto di raggiungere il capoluogo anche se compreso nel raggio di 30 chilometri da un centro con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) che come sempre sono i più complessi da mettere in atto. 21-23 dicembre

Restrizioni attuali (zona gialla), ma con blocco di mobilità fra le regioni; negozi aperti, bar/ristoranti aperti fino alle 18, libera mobilità fra Comuni.

24-27 dicembre

Zona rossa. Divieto di spostarsi da casa se non per motivi di lavoro/salute/urgenza. Negozi chiusi (salvo prima necessità e attività consentite in base ai codici Ateco), bar/ristorazione solo da asporto.

28-30 dicembre

Zona arancione. Divieto di spostamento fra Comuni, negozi aperti, bar/ristorazione solo da asporto.

31 dicembre-3 gennaio

Zona rossa. Divieto di spostarsi da casa se non per motivi di lavoro/salute/urgenza. Negozi chiusi (salvo prima necessità e attività consentite in base ai codici Ateco), bar/ristorazione solo da asporto. Il primo gennaio il coprifuoco è esteso fino alle 7 del mattino.

4 gennaio

Zona arancione. Divieto di spostamento fra Comuni, negozi aperti, bar/ristorazione solo da asporto.

5-6 gennaio

Zona rossa. Divieto di spostarsi da casa se non per motivi di lavoro/salute/urgenza. Negozi chiusi (salvo prima necessità e attività consentite in base ai codici Ateco), bar/ristorazione solo da asporto.

Dal 7 gennaio

Ritorno alle condizioni pre-20 dicembre

Le deroghe consentite riguardano la possibilità, per chi vive nei comuni con meno di 5.000 abitanti di spostarsi entro in un raggio di 30 chilomentri, ad eccezione dei capoluoghi.