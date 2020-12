Modesto: Chiusa una parentesi, si ricomincia

«Abbiamo rivisto la partita contro il Livorno. Ci sono state due gare in una. Abbiamo disputato il miglior primo dì tempo della stagione, senza segnare purtroppo. Nel secondo tempo è stato bravo il loro mister, che ha schierato la squadra a specchio, mettendoci quindi in difficoltà. Diciamo le cose come stanno: il Livorno ha vinto con merito» dice Francesco Modesto.

«Fino al loro gol – aggiunge – noi comunque eravamo in partita, e i ragazzi, anche contro il Livorno, che è una bella squadra con un attacco da categoria superiore, la prestazione l'abbiamo fatta. Da un po' di tempo, è successo ad Alessandria ed è successo contro il Livorno, siamo stati puniti da errori individuali, ma ci sta, fanno parte del calcio. Ora si deve chiudere la parentesi per riaprirne un'altra.»

Mister, in effetti i tre attaccanti del Livorno hanno ben impressionato. Solo che noi ci eravamo abituati farci impressionare dai nostri attaccanti, che, ad eccezione di Borello, paiono un po' in sofferenza. Eravamo abituati alle giocate di Zerbin e Rolando, ai gol di Comi...

«Sì, è vero, ma è anche vero che Padovan ha disputato un grande primo tempo e che Comi si è reso pericoloso subito, appena entrato. Ma a me interessa il gruppo. Quando si è in sofferenza, per esempio nel secondo tempo di Grosseto, o se si deve portare a casa uno zero a zero, è tutta la squadra che lotta, attaccando e difendendo.»

Non è servito nemmeno il cambio degli esterni.

«Ho inserito Iezzi e Petris per avere "più gamba" sulle fasce, ma se non hanno inciso la colpa non è certo loro. Improvvisamente ci siamo allungati, e non siamo riusciti a ripetere quanto fatto nel primo tempo.»

«Non cerco alibi, perché con gli alibi non si va da nessuna parte – prosegue il mister -, ma tra infortuni (Bruzzaniti, Auriletto, Nielsen, Zerbin – ndr) e partite ravvicinate hanno segnato il nostro cammino. Si va avanti, però, e in queste ultime due partite cercheremo di fare bene.»

Non sarà facile, domani a Lecco.

«Non sarà facile, perché il Lecco è una buona squadra, hanno fatto investimenti per allestirla. Sarà una partita dura, e noi dovremo essere bravi a fare il nostro gioco e, se serve, a soffrire. Come sempre.»