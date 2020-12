Serrata di Natale: tra zone rosse e zone arancioni

Linea dura nel periodo natalizio: l'Italia si tinge di rosso (nei festivi e prefestivi) e di arancione (negli altri giorni).

Dunque, un lockdown a singhiozzo: dieci i giorni rossi (il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) e quattro giorni arancioni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021). Nei giorni rossi restano chiusi i negozi, i bar e i ristoranti con il divieto di uscire da casa se non per motivi di lavoro e salute, ma sarà possibile andare da parenti, purché non ci si muova in più di due persone (under 14 esclusi) all'interno del proprio comune.

Nei giorni arancione ci si potrà spostare tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e i negozi potranno lavorare.

Il coprifuoco resta fissato alle 22: nella conferenza stampa in cui sono state annunciate le misure, Conte ha assicurato che verranno previsti ristori per le attività danneggiate dalle nuove chiusure.

Resta confermato il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino, per tutto il periodo.

Nel corso della giornata di sabato il Dpcm verrà pubblicato e dunque ci saranno dettagli più precisi sulle nuove limitazioni e sulle eventuali deroghe.