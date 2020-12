Parte da Vercelli la protesta di Ascom e Fipe: «Dignità e rispetto per il nostro lavoro» - video

Dalla protesta silenziosa di ottobre alla protesta urlata di Natale. A pochi giorni dalle festa l'Italia ancora non sa quali saranno le misure di contenimento adottate dal Governo e ristoratori, baristi e pizzaioli scendono nuovamente in strada per denunciare una situazione di incertezza che sta distruggendo l'intero comparto.

Una protesta partita da Vercelli e scandita dal ritmo dei piatti (musicali) e di altri strumenti appositamente assemblati per la manifestazione.

"Rispetto", "Dignità" e "Anno bianco fiscale" sono i concetti ai quali si richiamano tutti gli interventi dei rappresentanti della categoria.

«Il Governo ci ha chiesto responsabilità - sottolinea il presidente Ascom, Antonio Bisceglia - ma non ci ha dato nulla in cambio. Non amano le partite Iva, non amano quelli che lavorano per i propri territori, quelli che ogni giorno aprono locali e negozi per costruire il futuro proprio e dei propri dipendenti».

In strada, tra i partecipanti, si respira un clima di incertezza e sconforto. Molti, nei mesi scorsi, non hanno lavorato per niente: delivery e asporto possono funzionare (anche se con ovvi limiti) per pizzerie, ristoranti; meno per bar e birrerie. E il futuro non promette nulla di buono.

«Oggi, 18 dicembre - grida al micronfono Jose Saggia, presidente della Fipe, in un intervento spesso interrotto da applausi - non sappiamo ancora se potremo tenere aperto a Natale. Il nostro lavoro merita rispetto: dieci mesi di pandemia hanno messo in ginocchio il settore e messo a rischio migliaia di posti di lavoro. Servono misure vere, ristori veri, non elemosine. Serve rispetto da parte di chi ci governa».

«Il 2021 dev'essere un anno bianco fiscale - chiede Alfonso Buonocore, del settore pizzerie -; le scadenze bancarie devono essere allungate, quelle fiscali sospese; la cassa integrazione va prorogata fino al termine della pandemia».

L'obiettivo della giornata è anche quello di far arrivare un messaggio ai vertici nazionali dell'associazione, in modo che possano essere piantati alcuni paletti. In via San Cristoforo, ad ascoltare, c'è anche il presidente della Provinicia, Eraldo Botta, e ci sono l'assessore Mimmo Sabatino e il vice presidente del Consiglio comunale Gianni Marino. Poi arriva anche Carlo Olmo: nessuno interviene al di fuori dei rappresentanti dell'associazione ma tutti ascoltano e solidarizzano.

«Noi siamo abituati a lavorare programmando - aggiunge Alvise Racioppi -: farci aprire e chiudere a singhiozzo vuol dire non avere rispetto né conoscenza del nostro lavoro. Continuando così si va incontro a un disastro sociale senza precedenti».

Una delegazione è stata poi ricevuta dal Prefetto: la manifestazione vercellese è al momento la prima organizzata in Italia a fronte della situazione di incertezza collegata alle imminenti - e non ancora varate - misure relative alla serrata natalizia. Potrebbe non restare unica.