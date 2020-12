Balocco, Casanova e Buronzo: conclusi i lavori post alluvione del Genio Guastatori

È terminata in questi giorni a Balocco, Casanova Elvo e Buronzo la prima fase dei lavori a favore dei comuni piemontesi pesantemente colpiti dall’alluvione di inizio ottobre svolta dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano.



Dopo le necessarie ricognizioni e gli studi tecnici, i militari si sono occupati della rimozione dei detriti e di pulizia degli alvei fluviali, rese necessarie dopo i primi interventi urgenti già svolti dalle comunità locali.



Sono stati rimossi detriti, tronchi e rami nell’area golenale del torrente Cervo, nel settore compreso tra il ponte ferroviario e quello dell’Autostrada A4.

A questi primi interventi faranno seguito analoghe attività di pulizia straordinaria di corsi d’acqua nelle province di Vercelli, Novara e Verbania.



«I Genieri Alpini - si legge in una nota - adottando tutte le necessarie cautele e la massima attenzione anche ai protocolli di sicurezza governativi legati al Covid-19, hanno operato in coordinamento con le autorità locali e le attività sono state gestite da una Sala Operativa presso la sede del 32° Reggimento Genio Guastatori in Fossano».



Negli ultimi anni, il sistema di gestione delle fasi emergenziali complesse, che vede operare gli Enti locali, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate ha visto un’implementazione della pianificazione e del coordinamento delle operazioni, resa ancor più efficace da numerose esercitazioni interforze e interagenzia, tese ad integrare l’impiego congiunto di assetti militari e civili da proiettare sul terreno a seguito di eventi calamitosi. Tra queste, le esercitazioni “Vardirex” (Various Disaster Relief Management Exercise) e “Altius”, condotte in Piemonte dalle Truppe Alpine dell’Esercito che hanno schierato, in stretta sinergia con i principali attori della gestione delle emergenze, assetti specialistici, mezzi e materiali tecnici in grado di operare con precisione ed efficacia nel coordinamento e nell’intervento a favore della popolazione.