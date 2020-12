Covid: il vercellese conta altri 5 lutti; 97 le persone guarite

Ancora cinque decessi di persone positive al Covid nel bollettino del vercellese; 60 i contagi e 97 le persone guarite.

A livello piemontese, si attesta al 6,2% l'incidenza dei contagi sul totale dei tamponi eseguiti: 1.365 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 155 a test antigenico), pari al 6,2% dei 22.170 tamponi eseguiti, di cui 12.677 antigenici.

Degli 1.365 nuovi casi, gli asintomatici sono 613, pari al 44,9%.

I casi sono così ripartiti: 435 screening, 606 contatti di caso, 324 con indagine in corso; per ambito: 281 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 67 scolastico, 1.017 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 190.635, così suddivisi su base provinciale: 16.872 Alessandria, 9.325 Asti, 6.592 Biella, 26.393 Cuneo, 14.832 Novara, 100.449 Torino, 7.182 Vercelli, 6.377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.015 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.598 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 243 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.516 (- 81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 40.286. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.841.358 (+ 22.170 rispetto a ieri), di cui 879.688 risultati negativi.

Sono 79 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 7.461 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.144 Alessandria, 454 Asti, 318 Biella, 818 Cuneo, 623 Novara, 3.444 Torino, 354 Vercelli, 236 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 139.129 (+2784 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 11.650 Alessandria, 7.079 Asti, 4.296 Biella, 18.423 Cuneo, 11.264 Novara, 75.059 Torino, 5.025 Vercelli, 5.014 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 642 extraregione e 677 in fase di definizione.