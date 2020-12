SiAmo Vercelli: «Asm investa per migliorare il servizio ai cittadini, non per il pallets»

Apprendiamo con stupore dagli organi di stampa che il presidente degli industriali di Vercelli e Valsesia, dottor Gianni Filippa, non ritenga serie le argomentazioni che liberi cittadini, Sindaci e rappresentanti delle istituzioni pubbliche stanno presentando per esprimere la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto di pallet da parte di Asm.

Grazie alla spinta del Comitato per il No e all’attento e scrupoloso lavoro degli enti pubblici che partecipano alla Conferenza di Servizi sono state evidenziate criticità più che fondate, alcune delle quali hanno portato a revisioni del progetto iniziale, mentre altre sono ancora irrisolte e oggetto di forti preoccupazioni.

Per questo motivo la polemica non è sterile, ma si fonda proprio sul fatto che Asm è una società pubblica partecipata dal Comune di Vercelli. Riteniamo che Asm debba investire nel miglioramento dei servizi ai cittadini vercellesi, dalla raccolta rifiuti al teleriscaldamento e a tutti gli altri servizi che migliorano la qualità della vita e del territorio, nel solco di quei progetti che erano stati promessi nel piano industriale del 2015 che, come ammesso da Asm, sono stati completamente disattesi.