Regione: Approvato il Piano Sicurezza

“Ho espresso all’Assessore Ricca l’apprezzamento per aver accolto e fatto sue alcune proposte che ho presentato, d’accordo col mio gruppo, per migliorare il Piano sicurezza, in particolare nell’estendere alcune misure, quali i contributi per le dotazione tecnologiche anche al personale di polizia delle Province e di tutti i Comuni, così pure ai taxisti vercellesi e di tutto il Piemonte e non solo della città di Torino.” Ad affermarlo il Consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti con l’approvazione, nel Consiglio regionale di martedì, del Piano sulla sicurezza integrata fortemente voluto da tutto il centrodestra, coerentemente al programma elettorale del presidente Alberto Cirio.

“Le politiche di sicurezza necessitano un approccio integrato che permetta di correlare i problemi in una visione complessiva, perché se è vero che l'allarme sociale che si genera di fronte ai problemi di sicurezza pone ai poteri locali una richiesta di soluzioni immediate, urgenti e durature, è altrettanto vero che queste possono essere ricercate soltanto in un quadro di programmazione degli interventi. Ritengo allora positivo – continua Riva Vercellotti - che nel piano si intenda promuovere congiuntamente la formazione degli operatori, l’adeguamento delle infrastrutture comunicative, la qualificazione e l’incremento dei sistemi di videosorveglianza, che si parli di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana, come anche l’avvio concreto di alcuni progetti sperimentali per rafforzare la sicurezza degli operatori di polizia locale, piuttosto che dei conducenti del trasporto pubblico, con la dotazione di strumenti tecnologici all’avanguardia. Rispetto al dispositivo iniziale che si concentrava sul capoluogo torinese - conclude il consigliere Riva Vercellotti - ho ottenuto, insieme al capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola, che siano previsti nei prossimi anni investimenti allargati su tutte le Province piemontesi e a tutti i Comuni. Anche i centri più piccoli e decentrati meritano attenzione, perché la criminalità è ovunque e vogliamo mettere in sicurezza l’intero Piemonte”.