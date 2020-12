Scossa di terremoto in Lombardia: avvertita anche in Lomellina

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Lombardia alle 16.59 di oggi. Secondo i primi riscontri la scossa ha avuto una magnitudo di 3.8. La conferma è stata data anche dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: l'epicentro è stato individuato a Trezzano sul Naviglio a otto chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito in particolare nel Milanese, anche dai residenti dei piani bassi: segnalazioni sui social arrivano anche da Vigevano città, in Lomellina e nel Pavese dove la scossa è stata avvertita distintamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.