Vi racconto l'odissea di Anna, mia sorella

La lettera di Bruna Vetulli, postata su facebook e condivisa da Barbara Truffa (che abbiamo contattato), figlia di Anna e Carlo Truffa

Rifiuto l’idea che mia sorella venga ricordata solo per il suo passato e non anche in questo momento come testimone della disorganizzazione ospedaliera e delle carenze di una medicina territoriale.

La sua odissea inizia con il ricovero di suo marito a marzo per una prostatite nel reparto di medicina. Con il telefonino che squilla a vuoto iniziano le trafile di telefonate per avere sue notizie, che, quando date, sono estremamente evasive “lo stiamo contenendo perché troppo agitato”, “lo abbiamo sedato perché nervoso” (forse a nostra insaputa sono stati riaperti gli ospedali psichiatrici) sempre più solo, cresce il suo nervosismo ed il senso di impotenza di Anna, che non riesce ad avere un contatto, fargli sapere che non è stato abbandonato lì come uno straccio vecchio. Dopo quindici giorni circa arriva la telefonata delle sue dimissioni per il giorno seguente con l’invito di attivarsi per recuperare un’ ambulanza. Il mattino dopo viene comunicato che Carlo ha contratto il Covid, ma non è possibile comunicare con lui perché sedato; continuano a susseguirsi i giorni di non notizie, finché un medico, suo conoscente, risponde al telefono dicendole che Carlo è gravissimo, e sedato, ma che non può essere intubato. La sera stessa o il giorno dopo muore.

Un sacco dell’immondizia con dentro tutti gli effetti personali le viene consegnato come epilogo di questo calvario.

La consapevolezza che la persona a te cara si sia sentita abbandonata e tradita dai suoi cari, e che se ne è andata nella più completa solitudine rende il dolore della sua morte ancora più dilaniante.

Dopo un mese viene diagnosticato ad Anna un adenocarcinoma al colon. L’asportazione avviene alla clinica Santa Rita.

Come da protocollo si consiglia la chemioterapia come prevenzione da possibili metastasi.

Siamo ancora nella prima ondata di Covid, ma davanti all’entrata secondaria dell’ospedale, ben sorvegliata da poliziotti privati, alle 9,45 c’è un assembramento di persone tutte in piedi in attesa di visita di controllo, all’interno verranno poi indirizzate nei vari ambulatori.

Con la chemioterapia si ha la precedenza, si deve solo spintonare per poter entrare in ospedale e lasciare alle spalle le persone che si accalcano in attesa .

Non mi soffermo sul descrivere la sofferenza e la poca tolleranza alla cura chemioterapica da parte di Anna, è stata una sua decisione accettare di sottoporsi subito dopo l’intervento ad una terapia così invasiva. Sempre più debole e dolorante, conscia della sua immuno fragilità, si è più isolata .

Faccio un salto in avanti dopo il trattamento dell’11 e 12 novembre viene contattata il 14 dall’oncologo ed invitata a provvedere al tampone, perché il paziente che si era sottoposto a chemio in stanza con lei era risultato positivo.

Si attiva per procurarsi la data del tampone, che le viene fissata per il martedì seguente. Domenica incomincia ad avere diarrea, mal di gola, qualche linea di febbre tosse; temendo di aver contratto il Covid rifiuta ogni aiuto e ogni presenza: lunedì pomeriggio, sentendosi estremamente debole telefona al medico di base perché attivi le USCA. Non vedendo nessuno il giorno seguente, riesce a mettersi in contatto con loro e scopre di non essere nei loro elenchi... un disguido... finalmente due giorni dopo le fanno il tampone ed il lunedì seguente le danno il risultato di positività, invitandola a comunicare loro nei giorni a seguire il grado di saturazione.

Il venerdì dopo una dottoressa un po’ più scrupolosa, si reca al domicilio per una visita ed immediatamente la trasferisce al pronto soccorso per una lastra ai polmoni, segue il suo ricovero ed il suo peggioramento fino alla terapia intensiva, poi un miglioramento ed infine il tracollo.

A differenza di Carlo lei sentiva tutti i giorni Barbara e me anche se , a volte, solo per un ciao. Io sono sempre stata in contatto con i terapeuti con quotidiani aggiornamenti sia sul suo stato di salute sia sulle cure a cui la sottoponevano. L’abbiamo così almeno potuta accompagnare nel suo calvario.

Questa è l’odissea di Anna, l’odissea di molte persone, che come lei sono morte e che con lei ci mandano un monito

Non si può andare in ospedale per curarsi e uscirne dentro una bara

Non si possono lasciare le persone che vivono da sole al loro destino