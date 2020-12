Un etto di droga nascosta addosso: un arresto e una denuncia

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno arrestato un romeno e deferito in stato di libertà un italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante un controllo stradale eseguito la notte scorsa, una pattuglia della stazione carabinieri di Livorno, in Saluggia, intimava l’alt a un’utilitaria condotta da un italiano del posto. Sul mezzo, c’erano anche due passeggeri, di cui uno romeno e un italiano residente a Torino. I due passeggeri erano molto nervosi durante le operazioni di identificazione, tant’è che i carabinieri hanno deciso di perquisirli, ritenendo che potessero occultare dello stupefacente addosso.

In effetti, addosso al rumeno, sono stati trovati 95 grammi di hashish, oltre un grammo di marijuana e 1,5 grammi di cocaina. L’altro passeggero, invece, in tasca aveva due pezzi di stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 6 grammi e 2 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato, il romeno dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre l’altro passeggero è stato deferito per il medesimo reato. La perquisizione a casa del romeno ha poi permesso di rinvenire un bilancino di precisione, e quella in casa dell'italiano altri due bilancini.

L’arrestato è stato tradotto in carcere, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Vercelli.