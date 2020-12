Abbandona i rifiuti del trasloco: pagherà 600 euro di multa

Ha fatto il trasloco, abbandonando i rifiuti in una strada tra Livorno Ferraris e Bianzè. Il Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ha rinvenuto a Livorno Ferraris, in località via Alice strada per Frazione Moleto di Bianzè, un cumulo di rifiuti abbandonati di provenienza domestica.