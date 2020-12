Schiamazzi, niente mascherina e qualche bicchiere di troppo: ragazzi nei guai a Borgosesia

Cori da stadio per negare l'esistenza del Covid, atteggiamenti sopra le righe, mancata osservanza dell'obbligo di indossare la mascherina, probabilmente un po' troppo alcol in corpo... Un pomeriggio da dimenticare, quello di domenica, per un gruppo di ragazzi che, dopo essersi lasciati andare a troppe intemperanze, ora dovranno fare i conti con le multe.

Nel corso del pomeriggio sono state numerose le persone che hanno notato dei giovani e, alla fine, qualcuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce e "lasciando sul campo" un componente del gruppo che aveva accusato un malore e che poi è stato soccorso. Nel giro di qualche giorno, comunque, i carabinieri della Stazione cittadina sono risaliti a tutto il gruppo, individuando i ragazzi e sanzionandoli per il loro comportamento.

A rendere nota la vicenda, ringraziando le forze dell'ordine, è il sindaco, Paolo Tiramani. «Ringrazio il Comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio Marini per aver preso pesanti provvedimenti contro chi domenica pomeriggio ha scambiato la nostra cittadina per un posto dove potersi ubriacare e scazzottare senza ritegno - ha scritto su Facebook - La nostra Polizia locale è al fianco di tutte le forze dell’ordine a cui vanno i miei ringraziamenti come primo cittadino».