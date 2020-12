Quattro dischi vercellesi per le feste natalizie

S’avvicina il Natale e i musicisti, nonostante risultino tra i più penalizzati dal Coronavirus soprattutto a livello concertistico, continua senza demordere un’attività discografica, talvolta fatta in economia di mezzi, anche se con le attuali tecnologie è oggi possibile realizzare ciò che soltanto vent’anni fa sarebbe stato ritenuto fantascientifico. Detto questo, le festività natalizie sono spesso l’occasione per regalare un disco o anche solo per ascoltare la musica nei momenti di relax, ragion per cui da fine novembre si è intensifica la produzione o le riedizioni di nuovi compact e vinili, anche a Vercelli (5 le belle novità!) addirittura nel tema specifico, con il cosiddetto Christmas album al quale si avvicina per la prima volta la nostra Carlot-ta con A Silent Night (Incipit Records, distr. Egea); la cantautrice vercellese dunque offre un album natalizio classico e moderno al tempo stesso, senza tradire, insomma, la propria vocazione sperimentalista: persino le classiche melodie (Santa Claus Is Coming To Town su tutte) diventano con lei momenti espressivi assoluti, dove la voce, memore di Tori Amos e Diamanda Galas, si inerpica su arrangiamenti minimal che spaziano dal gusto dark a esternazioni cabarettiste. Una presa di distanza dalla musica di consumo di troppi Christmas Album e al contempo una conferma di come le tradizioni si possano ribaltare.

Tanto è discograficamente è parsimoniosa Carlot-ta, quanto risulta prolifico Lodovico Ellena, alicese, cantante-chitarrista-compositore, il quale, dopo il successo con il gruppo neopsichedelico Effervescent Elephants ora si dedica a un’attività solista in fondo coerente con il proprio credo rock mid-Sixties, come dimostrano le tre recenti uscite, due in compact Homesicck Notes e Canzoni improbabili (entrambi Menhir Records) e una in vinile Stoned Music (Psych-Out Records), registrate in formazioni ristrette e tutte comprendenti brani originali (più qualche cover da Claudio Rocchio a Captain Beefheart) eseguite con stile ruspante e, come si conviene a questa musica, centrato e persuadente.

Altrettanto prolifico in ambito classico è l’ottantatreenne compositore Federico Gozzelino che da circa un lustro affida la curatela della propria opera omnia alla pianista alessandrina Silvia Belfiore: dopo l’integrale per pianoforte in sette cd Suoni e…(2019), ecco la volta dei duetti arrivati al secolo volume: Oltre la fragilità (Istituto Nazionale Arte Contemporanea) è il titolo del disco che comprende i sei pezzi per flauto e pianoforte scritti lungo una carriera dedita al prezioso recupero delle forme tonali della musica colta: a suonare, oltre la stessa Belfiore alla tastiera, c’è la giovanissima vercellese Anita Giocondo al flauto, in quello che è pure il secondo volume della Serie Giovani talenti.

Ascoltando, sempre nella classica, nella collana Elegia i tre recenti CD Concertos And Triosonatas di George Philipp Telemann, Seicento di Autori Vari e soprattutto il recente Esule dalle sfere di Alessandro Stradella, si trova in comune gli interpreti, ovvero L'Accademia del Ricercare, un gruppo piemontese (di casa a Vercelli grazie al Festival Viotti) specializzatosi nella cosiddetta Musica Antiqua, che per i profani è quella che va dal dopo-gregoriano agli albori del romanticismo. L'ensemble capitanato da Pietro Brusca e Claudia Ferrero (colonna portante del Liceo Musicale Vercellese), fra i molti pregi, ha soprattutto quello di avvicinarsi filologicamente alle partiture originali per consentire agli ascoltatori di percepire la bellezza di una musica ancor oggi vitale e freschissima, pensando ad esempio proprio a Stradella, compositore bolognese (ammazzato a soli 38 anni nel 1682 per gelosia) la figura più affascinante, assieme a Caravaggio, del barocco italiano, come dimostrano la cantata (‘Per le anime del Purgatorio’) del titolo, la Sinfonia avanti il Barcheggio e Chi resiste al Dio bendato.

E concludendo con il folk, il doppio Canti popolari del Piemonte (Neri Pozza) di Costantino Nigra è il CD che i tre ricercatori odierni Franco Castelli, Emilio Jona e il valsesiano Alberto Lovatto è il materiale sonoro accluso alla ristampa del celeberrimo manuale etno-musicologico di Fine Ottocento, oggi un classico del genere: sono 165 i brani registrati fra gli anni Cinquanta e Settanta novecenteschi che perpetuano le tradizioni del secolo prima o ancora più indietro sino al Medio Evo: un patrimonio ormai ‘ristretto’ a pochi valenti studiosi o ai sempre più rari gruppi di folk revival ma che questo prezioso lavoro audio-editoriale consentirà di apprezzare in tutta la sua importanza sia storica sia artistico-comunicativa.