Engas Hockey Vercelli - HP Montebello Hockey 8-2

Engas Hockey Vercelli si impone per 8-2 su HP Hockey Montebello nel recupero della terza giornata di serie A2: solida, solidissima la formazione vercellese, cinica nell’andare in vantaggio e consolidarlo nel primo tempo e nel superare un parziale ritorno degli avversari all’inizio del secondo. Momento difficile dovuto ad un contestato annullamento di un gol ad Ehimi, con il Montebello a portarsi sul 4-2 dimezzando lo svantaggio. Engas, però, tira fuori tutta la forza del collettivo, macinando gioco e dilagando. Tre gol per Giorgio Maniero; molto bene Juan Moyano con due marcature ma, soprattutto, ben inserito nella manovra della sua squadra. La formazione vercellese ora guida il suo girone con 13 punti, alla pari di Roller Bassano e Hockey Thiene, ma con una miglior differenza reti.Prossima partita sabato, sempre in casa, contro Hockey Bassano 54.

Cronaca - Primo tempo : i primi minuti vedono un Montebello veloce e propositivo, pericoloso in avanti a cui Errico si oppone due volte (prima a Bolla, poi a Peretto); poco dopo, Perroni prende un palo. E’ il viatico agli splendidi 30 secondi con cui i vercellesi realizzano due reti: prima Maniero insacca dopo un bel dialogo con Motaran, poi Perroni realizza da lontanissimo, metà campo. Poco dopo, Bolla prende un palo ed Errico si oppone due volte a Zambon. La partita prosegue con occasioni da ambo le parti. A 9’ dal termine della prima frazione, Moyano sostituisce Ehimi. L’argentino entra subito bene in partita, prima con un contropiede e poi, rubando palla agli avversari, avvia l’azione corale, condotta con più tocchi al volo, che conduce Motaran a segnare il 3-0. Montebello continua a provarci, ma Errico si oppone a due tiri di Bolla. Poco dopo, Moyano subisce un colpo alla mano, Fontana assegna un rigore ai padroni di casa: Perroni si incarica di batterlo, infilando nell’angolo alle spalle di Lorenzato: 4-0. C’è ancora spazio per una bella azione personale di Brusa e un altro tiro da lontano di Perroni. Si va a riposo sul 4-0.

Secondo tempo : Pronti via ed Errico para su Rossi; poco dopo, sul fronte opposto, Lorenzato si oppone molto bene, distendendosi, ad un tiro di Moyano. Zambon si segnala per una buona azione, Perroni impegna Lorenzato e Moyano conclude di poco a lato. Il Montebello sfrutta al meglio un contropiede con Peretto, 4-1. Passano pochi istanti e una pallina, dopo aver attraversato tutta la linea di porta dopo un tiro di Maniero, non entra. Trascorre qualche secondo ed avviene un episodio controverso: Ehimi segna con alza e schiaccia, forse con la pallina troppo alta e Fontana annulla. Sulla panchina vercellese un dirigente viene espulso per proteste. Tiro diretto per il Montebello che, con la seconda marcatura di Peretto, rientra in partita: 4-2. Gli ospiti ci credono e danno tutto. Il portiere di Montebello, Lorenzato, si supera su Motaran. Mancano dieci minuti al termine e Montebello prende un palo, Maniero tira alto. Il numero 96 vercellese si erge a protagonista: in contropiede, resiste alla carica di un avversario e realizza il 5-2 in un momento molto importante. A 7’ dal termine, HV commette il decimo fallo di squadra. Peretto si incarica del tiro diretto, ma Errico para. Moyano si guadagna un rigore in area avversaria e lo realizza, siamo sul 6-2. L’argentino non è ancora domo e, con una bella azione, di finezza, segna il 7-2. Arriva anche la tripletta di Maniero, in un’azione corale in cui Moyano ha ancora un ruolo importante. C’è ancora il tempo per il ritorno in campo di Schena dopo il brutto infortunio al viso. Rossi stende Brusa e rimedia un blu; Fontana assegna un tiro diretto che Schena non realizza. Finisce 8-2.

Tabellino Formazioni Engas Hockey Vercelli: Errico fra i pali, Moyano, Motaran (C,), Ehimi, Brusa, Schena, Perroni, Maniero, Lopriore. Allenatore: Paolo De Rinaldis HP Montebello Hockey: Lorenzato in porta, Peretto, Zambon, Bolla, Del Sale, Diego Pellizzaro, Rossi, Pettenuzzo, Lorenzo Pellizzaro. Allenatore: Alessio Ceretta. Arbitro: Giorgio Fontana.

Reti: 1°T: 18’28 Maniero (HV), 1-0; 19’03 Perroni (HV) 2-0; 7,58 Motaran (HV) 3-0; 4’29 Perroni (HV), R, 4-0. 2°T: 15’25 Peretto (M), 4-1; 14’01 Peretto (M), 4-2; 8’23 Maniero (HV) 5-2; 5’41 Moyano (HV), R, 6-2; 4’43 Moyano (HV) 7-2; 3’19 Maniero (HV), 8-2.