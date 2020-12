Traversa di Borello, 0 a 0 con il Livorno

PRO VERCELLI-LIVORNO 0-0

Marcatori:

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Carosso; Clemente, Emmanuello, Nielsen, Blaze; Borello, Padovan, Zerbin.

A disposizione: Tintori, Auriletto, Graziano, Rolando, Romairone, Comi, Della Morte, De Marino, Erradi, Iezzi, Secondo, Petris. All. Modesto.

LIVORNO: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan; Bussaglia, Agazzi, Haoudi, Porcino; Murilo, Braken, Marsura.

A disposizione: Matysiak, Marie Sainte, Pecchia, Piccoli, Morelli, Mazzeo, Maiorino, Fremura, Gemignani. All. Dal Canto.

Arbitra Moriconi di Roma

Ammoniti: Di Gennaro del Livorno; Masi della Pro Vercelli.

Primo tempo

Nove minuto di studio e gioco maschio: le formazioni sembrano in palla. Contrasti decisi.

Borello serve Nielsen, cross dalla destra, la palla sfugge dalla presa del portiere Stancampiano

Grande occasione gol per la Pro, Blaze sguscia sulla sinistra, entra in area e appoggia a Borello: gran tiro e traversa. Palla a Padovan che, in controtempo, colpisce male. Minuto 14.

La Pro sbaglia qualche appoggio di troppo ma il gioco sulle fasce funziona, con Clemente e Borello a destra, Blaze e Zerbin a sinistra.

Cross dalla sinistra, testa di Borello: alto.

Si fa vivo il Livorno con Braken, para Saro.

Al minuti 27 si registra una netta supremazia della Pro, ma il Livorno non gioco affatto male.

Padovan di sinistro dal limite, para facile Stancampiano.

Clemente, grande ripartenza, Zerbin fa il velo, Padovan non ne approfitta.

Blaze, cross dal fondo, testa di Padovan (contrastato): palla che si spegne fuori. Minuto 34.

Fine primo tempo.