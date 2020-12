Pro Vercelli-Livorno 0-2. Giornata nera

PRO VERCELLI-LIVORNO 0-2

Marcatori: Mendes (L) al 69', Braken (L) all'82'.

Capitombolo interno della Pro Vercelli che nel secondo tempo gioca i peggiori 45 minuti della stagione.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Carosso; Clemente (Petris dal 65'), Emmanuello, Nielsen (Erradi dall'80), Blaze (Iezzi dal 65'); Borello (Rolando dal 59'), Padovan (Comi dal 59'), Zerbin.

A disposizione: Tintori, Auriletto, Graziano, Rolando, Romairone, Comi, Della Morte, De Marino, Erradi, Iezzi, Secondo, Petris. All. Modesto.

LIVORNO: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan; Bussaglia, Agazzi, Haoudi, Porcino; Murilo, Braken, Marsura.

A disposizione: Matysiak, Marie Sainte, Pecchia, Piccoli, Morelli, Mazzeo, Maiorino, Fremura, Gemignani. All. Dal Canto.

Arbitra Moriconi di Roma

Ammoniti: Di Gennaro del Livorno; Masi della Pro Vercelli.

Primo tempo

Nove minuto di studio e gioco maschio: le formazioni sembrano in palla. Contrasti decisi.

Borello serve Nielsen, cross dalla destra, la palla sfugge dalla presa del portiere Stancampiano

Grande occasione gol per la Pro, Blaze sguscia sulla sinistra, entra in area e appoggia a Borello: gran tiro e traversa. Palla a Padovan che, in controtempo, colpisce male. Minuto 14.

La Pro sbaglia qualche appoggio di troppo ma il gioco sulle fasce funziona, con Clemente e Borello a destra, Blaze e Zerbin a sinistra.

Cross dalla sinistra, testa di Borello: alto.

Si fa vivo il Livorno con Braken, para Saro.

Al minuti 27 si registra una netta supremazia della Pro, ma il Livorno non gioco affatto male.

Padovan di sinistro dal limite, para facile Stancampiano.

Clemente, grande ripartenza, Zerbin fa il velo, Padovan non ne approfitta.

Blaze, cross dal fondo, testa di Padovan (contrastato): palla che si spegne fuori. Minuto 34.

Fine primo tempo.

Secondo tempo

La Pro si fa viva più volte in area di rigore toscana, ma non fa male.

Palla pericolosa in area, gran chiusura di Hristov. Siamo al 58'.

Doppio cambio: escono Borello e Padovan, entrano Rolando e Comi. Mancano 31 minuti più recupero.

Dentro Petris fuori Clemente, dentro Iezzi fuori Blaze: Modesto cambia gli esterni, minuto 65.

Angolo della Pro, succede nulla, succede invece che sul rinvio del portiere la palla arriva a Mendes che ruba il tempo a Carosso e trafigge Saro alla sua destra. Gelo al Piola. Pro Vercelli 0 Livorno 1. E' il 69'.

Pro Vercelli in bambola.

Angolo, colpo di testa di Di Gennaro, miracolo di Saro. Replica della Pro, palla in area toscana, Di Gennaro chiude su Rolando.

Esce Nielsen, entra Erradi, mancano 10 al termine, più recupero.

Minuto 81, il Livorno raddoppia: Braken, decentrato, sulla sinistra, prova il gol da posizione quasi impossibile e gli va bene, grazie alla complicità di Saro: Pro Vercelli 0 Livorno 2. Minuto 82.

Mancano 6 minuti più recupero, la Pro, sotto di due reti, sembra bloccata.

Sei di recupero.

Conclusione debole, ma bella, di Comi, neutralizza Stancampiano. Risponde Braken parata di Saro.