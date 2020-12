Le pagelle della Pro vista contro il Livorno

SARO: 5

Una parata incredibile e un errore sul raddoppio del Livorno.

HRISTOV: 5,5

Alterna momenti di affanno a grandi chiusure.

MASI: 6,5

Non molla mai e si mantiene concentrato per novanta minuti.

CAROSSO: 5

Impeccabile nel primo tempo, frana nella ripresa. Ma ci sta: meritava e merita di giocare.

CLEMENTE: 6,5

Sulla fascia è devastante, attacca e chiude, chiude e attacca. Ottima l'intesa con Borello.

NIELSEN: 5,5

Buona partenza, poi, quando si spegne lui si spegne tutta la squadra. Ma non è ancora al top.

EMMANUELLO: 5

Ha giocato sotto il suo standard.

BLAZE: 6

Impeccabile con partenza a razzo nel primo tempo, qualche errore prima della sostituzione.

BORELLO: 6

Gioca trenta minuti ad alto livello, poi cala.

ZERBIN: 6

Niente male, ma non è l'attaccante di un mese fa.

PADOVAN: 5,5

Bravo nei fraseggi e bravo anche in alcune ripartenze; ha piedi buoni ma fa poco male in area di rigore.

ROLANDO: 5,5

Anche lui: sembra la fotocapia sbiadita del giocatore ammirato per une decina di giornate.

COMI: 6

Cerca di fare il possibile con i pochi palloni avuti a disposizione.

PETRIS: 5,5

IEZZI: 5,5

MODESTO: 6

La Pro Vercelli schierata nel primo tempo (tanto per restare in tema di “pagelle”) è da sette. Non è da otto perché non ha segnato. Quella del secondo tempo è da bocciare. Forse la peggior frazione di gioco vista quest'anno. Una pausa ci sta, dal momento che l'organico della squadra non è da prima o da seconda o da terza della classe. Obiettivo play off, insomma, ricordando le parole di Emmanuello: mai vista una Pro Vercelli giocare così bene. Il secondo tempo di Pro-Livorno è, insomma, da archiviare. In fretta.