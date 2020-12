Tronzano: il Tar dichiara inammissibile il ricorso di Canna Gallo

Il Tar ha giudicato inammissibile il ricorso da Graziella Canna Gallo e da alcuni membri della sua lista volto ad annullare le elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

La richiesta di Canna Gallo era di sciogliere il consiglio comunale e indire nuove elezioni o in subordine dichiarare decaduti i membri eletti nella lista capeggiata da Lucia Scagnolato, candidata a sindaco poi risultata ineleggibile. Secondo le tesi di Canna Gallo la presenza di tale lista avrebbe "alterato" il risultato elettorale pregiudicandole le possibilità di vittoria o comunque di conseguire tutti i seggi di minoranza. La consultazione elettorale aveva visto la netta vittoria della lista capeggiata da Michele Pairotto con circa il 60% dei consensi (la lista di Canna Gallo aveva ottenuto il 10%, piazzandosi all'ultimo posto).

«Pertanto non ci sarà alcuna nuova elezione - commenta l'assessore agli Affari Legali, Fausto Valdo - la vittoria della lista di Michele Pairotto è perfettamente regolare. Tuttavia, nella motivazione la sentenza ha affermato che Lucia Scagnolato era effettivamente un candidato sindaco ineleggibile poiché non aveva presentato dimissioni a Cavaglià prima della presentazione della candidatura a Tronzano».

L'amministrazione di Tronzano, prosegue dunque sulla sua strada: «L'esito elettorale non dava adito ad equivoci - commenta ancora Valdo -: i tronzanesi hanno scelto la nostra lista e hanno bocciato le altre due con grande distacco. In questo contesto la richiesta della signora Canna di richiedere nuove elezioni rappresentava un atto del tutto irragionevole e insolito per il ruolo di consigliere di minoranza che essa ricopre. La decisione di oggi rappresenta una vittoria della democrazia nel rispetto della scelta effettuata dai tronzanesi! Un grazie al nostro legale, Mara Boffa, per l'assistenza prestata con professionalità. La signora Canna Gallo aveva dichiarato ai giornali che avrebbe si sarebbe attenuta al responso del Tar: a questo punto spero sia coerente e rinunci alla causa sostanzialmente identica avviata al Tribunale di Vercelli prevista per il prossimo 13 gennaio. In caso contrario il Comune sarà costretto nuovamente ad incaricare un legale e ad anticipare i soldi per la difesa, con aggravio sulle casse comunali e con ulteriore dispendio di risorse del personale. Tutto ciò comporterebbe intralcio al lavoro dell'amministrazione per difendere il Comune in una causa il cui esito, dopo la sentenza del Tar, è probabilmente scontato. Rimane invece incerto il motivo per cui i membri della ex maggioranza che ha governato il paese per dieci anni con la guida di Andrea Chemello, ossia Francesco Massocca, Teresa Iatomasi, Delfina Gerardi e lo storico segretario comunale Gian Luigi Sabarino, abbiano individuato e sostenuto un candidato sindaco palesemente ineleggibile ed abbiano condotto tutta la campagna elettorale all'insegna di slogan quali competenza ed esperienza, negando fino all'ultimo ogni ipotesi di ineleggibilità in capo a Lucia Scagnolato. È stato tale comportamento superficiale degli ex amministratori a scatenare le azioni legali proposte da Canna Gallo, nelle quali sono stati coinvolti anche due componenti reclutati dall'ex maggioranza, Ilaria Copelli e Massimiliano Allione. Se gli ex amministratori, a detta loro, erano così tanto competenti ed esperti perché hanno sostenuto un candidato sindaco ineleggibile?».