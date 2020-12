Si accascia al volante e muore: dramma a Santhià

Stroncato da un malore, un pensionato di 84 anni, il bianzinese Carlo Bailo, è spirato mentre era seduto all'interno della propria auto, che aveva appena parcheggiato in piazza Aldo Moro a Santhià. Il dramma si è consumato nella tarda mattina di mercoledì: notando l'uomo riverso sul volante, alcune persone che si trovavano a passare dalla zona, hanno dato l'allarme ma purtroppo, all'arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Bailo era molto conosciuto nel santhiatese: era lo zio del sindaco di Bianzè, che porta il suo stesso nome. Venerdì alle 15 sarà officiato il funerale, mentre il rosario verrà giovedì alle 17.