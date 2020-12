Mano intrappolata da un ingranaggio: operaio 25enne finisce al Sant'Andrea

Si trovava a bordo di un mezzo utilizzato per le pulizie industriali all'interno di un'azienda per la lavorazione delle materie plastiche in via Robbio a Confienza, quando improvvisamente un operaio di 25 anni è finito con la mano destra all'interno dell'ingranaggio della stessa.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi del 118, giunti con l'elisoccorso, un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un'automedica.

Il giovane operaio avrebbe riportato una profonda ferita a un pollice ed è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, fortunatamente l'infortunio non dovrebbe compromettere l'uso dell'arto stando a quanto riferito dagli operatori sanitari del 118.